變相吸金！中華心蓮慈善助學協會理事長曾俊卿判刑

2018-12-17 11:04

［記者楊政郡／台中報導］中華心蓮慈善助學協會在103年間起，巧立名目發行「幼兒教育撲滿計畫」、「大學教育撲滿計畫」及「圓夢養老撲滿計畫」等，實則為非法吸金手段，給予投資的會員年利率高達45.6%至103%的高利，吸引小額投資，約2年間吸金9370萬餘元（已發放5781萬餘元），台中地院依違反銀行法判理事長曾俊卿3年2月徒刑。

判決書指出，曾俊卿是中華心蓮慈善助學協會理事長及實際負責人，2014年2月間起，以該協會處所為據點，推行「幼兒教育撲滿計畫」、「大學教育撲滿計畫」及「圓夢養老撲滿計畫」等吸收資金方案，且為鼓勵會員擴大招攬民眾參加，還訂出油料補助費制度，依招攬單位數不同即30單位以下（給予4％）、31單位至100單位（給予6％）、101單位至300單位（給予8％）、301單位以上等級（給予10％）之油料補助費。

而每一種計畫推出3級的「認捐款項」，1萬3000元、1萬6500元、3萬1500元，雖然都是小額，但可得到顯不相當的紅利及報酬，年利率達45.6%至103%，民眾趨之若鶩，2014年2月至2016年5月間止，吸金總額9370萬5000元（發放給會員已達5781萬4291元），被害人約30餘人。

停止出金後，被害人提告，曾男坦承犯行，自稱高中畢業，曾擔任化妝品公司業務主任、推廣教育教材及從事社團工作，已與其中3名被害人和解，依違反銀行法判處3年2月徒刑。

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