賣場女店員手臉遭割被搶1萬5…警6小時後逮犯嫌

2018-12-17 10:44

〔記者李容萍／桃園報導〕新北市有竊盜前科的21歲葉姓男子，因缺錢花用，16日凌晨3點50分前往桃園市中壢火車站旁隨機挑選一家販賣家用五金百貨賣場，見店內僅有一名葉姓女店員顧店，持預藏的刀子揮舞、砍殺葉女多刀後，搶走現金1萬5000餘元逃逸後，自以為神不知鬼不覺，利用搶來的贓款買了新手機，並若無其事的躲在網咖打怪，犯後6小時被靠著科技辦案的員警手到擒來。

中壢警分局中壢派出所接獲報案後，協助葉女就醫，並組成專案小組於附近搜尋犯嫌蹤跡、調閱現場及周遭上百支監視器查訪附近民眾、進行採證比對工作，並循線迅速在6小時內前往新竹縣新豐鄉一家網咖逮捕葉姓嫌犯，並起獲贓款5000元及用贓款購買的手機1支。

警方表示，葉嫌先佯裝顧客進入中壢火車站旁中山路這家販賣家用五金百貨賣場，觀察現場狀況後，見店內只有葉女1人時，便拿出預藏的刀子行搶，當下葉女反抗，犯嫌便持刀揮舞傷及葉女，導致葉女手部、臉部等處有割劃傷，隨後盜取店內現金1萬5000餘元，往火車站方向逃逸。

警訊時，葉嫌供稱缺錢花用才會獨自1人犯下此案，警方對於他不知道已犯下滔天大罪，還在網咖躲藏打電動，又把盜取的金錢拿去買手機的行為直搖頭。警方訊後17日將葉嫌依加重強盜、殺人未遂罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

另外，此案發生後，網友也PO上臉書社群網站，「經過中壢火車站前站要小心，有家小百貨賣場女店員遭不知名男子砍全身是血送往醫院，現場拉起封鎖線，我要是提早幾分鐘去，我也變受害者。」

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