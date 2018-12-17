藝品店冒險進口現生象牙藝品 貨被查扣人被訴

2018-12-17 10:36

［記者楊政郡／台中報導］保育類野生動物的相關製品不得買賣！從事藝品買賣的周男，透過住在德國的朋友從拍賣網站上購得3只亞洲象及非洲象之象牙手環，稅務署台中關員在台中郵局查獲該郵包，確定屬現生象（還存活在現世的大象，屬保育類動物）之象牙製品，給予查扣後將周男移送法辦，檢察官依違反野生動物保育法起訴。

被告周男到案後辯稱，他認為這是老象牙（只非現世存在的大象象牙，如長毛象等，已消失在地球上多年，不屬保育類動物，不在該法律保護範圍），並不清楚是現生象，而且他只是買回家作為家人配戴，並無販售之意。

檢察官查出，被告周男從事藝品買賣10餘年，理應對相關藝品比一般民眾有研究及了解，且周男自承他瀏覽網站發現售價過高，而轉往國外託人購買，足見其對象牙製品已有相當了解，對於網站上多會標示是否保育類動物製品，難說不知情。

今年7月間周男委由住在德國友人，從不詳拍賣網站上以不詳價格買到3只象牙手環製品，委由快遞業者包裹郵寄，運送至台中市南屯區住處，而包裹被送到台中英才郵局，被派駐該郵局的關務署關員查獲而扣押，經檢察官送屏東科大進行化驗，確定是現生象象牙。

檢察官發現在奇摩拍賣網站有諸多象牙手環製品，均會標示是否為保育類動物，被告沒有誤觸法令跡象，是明知故犯，依違反野生動物保育法起訴。

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