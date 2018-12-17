男子使用電子干擾器破解夾娃娃機台 輕鬆竊取行動電源被逮

2018-12-17 10:00

〔記者黃良傑／高雄報導〕夾娃娃機改行動電源等高價物品，吸引竊賊的覬覦，賴姓男子利用電子干擾器破解機台，涉嫌偷走市價1850元的行動電源，業者發現機台故障，調閲監視器才知此一手法，新興警方獲報傳喚賴男，他坦承不諱，全案依違反竊盜罪嫌函送偵辦。

警方指出，陳姓業者報案指在新興區八德二路，經營選物販賣機商店，將夾娃娃機內商品改為行動電源等高單價電子周邊商品，期吸引更多顧客來消費，不料，12月初遭一名不詳男子疑似以電子干擾器，影響選物販賣機台，進而竊取機台內商品行動電源。

中山所調閱監視器發現，該名竊嫌是騎乘機車前來犯案，其先是進入選物販賣機商店物色財物，再將電子干擾器置放於機台上，強制機台進入保證取物的狀態，使機台調整成無次數限制夾取，而且爪力強度增至最高，進而竊取選物販賣機內的商品。

不過，該名竊嫌看似聰明，形跡仍然露饀，賴男剛進入店內時，都未戴口罩，直到要犯案行竊的前一刻，才想到自己竟然忘了遮掩面容，為了規避警方查緝，才又走出店外，從機車上拿取口罩佩戴，再返回店內繼續犯案，沒想到行竊的全部過程，早已被監視器錄下，讓承辦員警感到好氣又好笑。

警方以車追人，循線查獲賴姓竊嫌到案（35歲）、無刑案紀錄，賴男坦承不諱，供稱從友人口中聽聞「上分器」（一種電子干擾器）的相關資訊，一時貪心，才會在網路上購買「上分器」後前往犯案，對於自己的犯罪行為也感到相當懊悔，全案依違反竊盜罪嫌函送法辦。

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