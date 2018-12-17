她肩頸硬梆梆去按摩紓壓 因「胸大肌」被摸怒告按摩師...

2018-12-17 07:55

〔即時新聞／綜合報導〕北市一名女子今年5月到松山區一家按摩會館按摩紓壓，劉姓男按摩師聽完女方的疼痛部位後，認為她的「胸大肌」和腹部需要放鬆，於是便進行按摩療程，不料女方事後指控按摩師摸遍她雙乳和私密處上方，但台北地檢署認為，女方當下沒有反應，按摩結束後就走人，而且全案只有她的單一指控，因此處分不起訴。

根據《蘋果日報》報導，當時劉男詢問女子身體哪裡痠痛，女子表示肩頸部、腰部「很緊」，他依照按摩專業研判胸大肌及腹部需要放鬆，針對兩處開始按摩，療程結束後女子到櫃台付帳就離開按摩會館。不料事後女子突然對劉男提出告訴，指控劉男按壓她的胸部，按壓腹部時還差點按到她的私密處。

劉男到案時喊冤，當天都是依正常療程替她按摩紓壓，絕對沒有趁機吃豆腐，檢察官找了該會館其他按摩師詢問此事，按摩師也指出，胸大肌在鎖骨和胸部之間，且按摩地點是開放空間，其他客人和按摩師都會經過。

檢察官認為，依照證人說詞，確實和劉男所按摩的位置一致，且按摩地點是開放空間，若被害人認為在按摩過程中被騷擾，當下就可以立即反應，不過女子卻沒反應，事後結帳付款時也沒向工作人員反應，加上全案僅有女子一人控訴，卻無任何證據可以證明，因此處分劉男不起訴。

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