夫半夜硬上還稱「妳要配合」 妻捍衛身體自主權休了家暴夫

2018-12-17 06:29

［記者張議晨／宜蘭報導］宜蘭縣一對夫妻因吃不吃冰淇淋發生口角，丈夫趁妻子熟睡時求歡被拒，依舊「霸王硬上弓」，女方遭暴力脅迫，手臂多處瘀傷，憤而報警，法官依強制性交罪，判男方3年徒刑；夫妻倆也在事發後離婚，結束10年情份。

37歲的小強（化名）與小玉（化名）在2007年結婚，夫妻倆偶有口角爭執，小玉為維繫婚姻多所包容。

今年4月某天晚上，小強從超市買回冰淇淋，詢問小玉要不要吃被當面拒絕，雙方因此爭吵，隔天凌晨2時，小強向同床小玉要求燕好，妻子不同意，小強認為「我們是夫妻，你要配合」，拉扯妻子頭髮、巴頭，不顧妻子大喊「不要」硬上得逞。

小玉受到丈夫床上暴力，手臂多處瘀傷，起初隱忍不發，同事獲知鼓勵她捍衛身體自主權，3天後報警處理；小玉庭訊時直言，丈夫在婚後給她很多壓力，連平常活動都受限制，決定不再忍氣吞聲。

小強聲稱，依照她們夫妻倆相處習慣，平常求歡時，妻子「半推半就」，多年來都是這樣，至於她手上傷痕，並非事發當天強硬拉扯造成。

承辦此案的法官認為，即使是夫妻，女方仍擁有身體自主權，小強為一時性慾侵害被害人，顯見法治觀念及自我克制力不足，造成女方身心受創嚴重，且事發至今都未和解，判他3年徒刑，可上訴。

律師林國漳則說，夫妻因床第不愉快或用脅迫方式硬上，配偶多半選擇隱忍，除非雙方撕破臉，早有離婚打算才會提起訴訟，民法規定夫妻互負同居義務，但不代表可以硬上，若出現違反對方意願的舉動，還是會吃上官司。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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