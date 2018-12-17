獨家》客戶多運兩箱鹹豬肉 4物流員工竟就地分食

2018-12-17 00:03

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣某物流公司4名理貨人員，在整理貨物時，發現2箱鹹豬肉並未在顧客托運的貨單之列，屬於多餘貨品，4人竟決定就地分贓，將這2箱鹹豬肉帶回加菜，沒想到最終被業者發現，向物流公司詢問後，調閱監視器才知貨品竟遭自家人暗槓，立即報警偵辦，新竹檢方將4人均依業務侵占罪嫌提起公訴。

檢警調查，新竹縣竹北市嘉里大榮物流公司新竹低溫物配站4名理貨人員，平日負責拆卸貨櫃內貨物、理貨分類公司待運送貨物。

8月8日上午6點，4人在理貨時，看見由食品有限公司委託承攬運送的2箱鹹豬肉，未在配送名單內，屬於多餘貨品，4人竟以為是天上掉下來的禮物，非但未往上呈報，反而決定大家來個二一添作五，直接拿取該鹹豬肉而據為己有，朋分食用。

事後嘉義低溫物配站通知新竹低溫物配站，業主發現多送貨物，經公司內部調閱監視器，才知這2箱鹹豬肉被自己員工吞了。案經大榮物流公司訴請新竹縣警察局偵辦。據了解，被侵占的每箱10斤重鹹豬肉，售價1450元。

4名員工於警詢及偵查中均坦承不諱，檢方認為他們均犯刑法業務侵占罪嫌，由於4人犯後坦承犯行，態度尚屬可取，且積極與公司達成和解，4人均已賠償損失，加上受損財物並非鉅大等情，最後建請院方從輕量刑。

檢方指出，刑法第336條第2項業務侵占罪規定，對於業務上所持有之物加以侵占者，處 6月以上5年以下有期徒刑，得併科3000元以下罰金。

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