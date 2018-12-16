假檢警老梗再現 機警行員攜警擋下老翁86萬

2018-12-16 21:10

〔記者鄭景議／台北報導〕住在台北市南港區的邱姓老翁，本月11日接獲一名男子自稱台中調查站林檢察官，宣稱老翁檢保卡遭人冒用，要老翁先將戶頭存款提出，所幸行員發覺有異，通知員警前來，員警一看就知道又是假檢警詐騙，成功勸住老翁。

警方表示，詐騙集團自稱檢察官，告知老翁「其健保卡遭人冒用及涉及走私毒品案件等情，要求被害人將其戶頭存款先行領出後交付承辦案件之檢察官監管，提領存款時如遭行員阻攔，即告知行員提領之現金是要購車使用。」

老翁不疑有他，至南港區五信銀行提領存摺內現金86萬元，提領過程中行員發覺有異，知道這又是一椿詐騙案件，在勸導無效後，除迅速通報165專線外，再藉故拖延提款時間，詳查邱姓老翁提領大筆現金用途，老翁隨即回應提領之現金是購車要用，還要求行員立即放款，行員只好先讓老翁取款回家。

員警在隨後迅速衝到老翁家中，苦勸老翁半小時，老翁才總算被說服，願意將現金再存放回銀行，南港分局也指出，南港地區近日接連發生3起歹徒詐騙民眾巨額匯款事件，皆因受騙民眾接獲不明訊息，未加以求證，聽信歹徒聳言，致險遭受害；3件詐騙匯款案件，警方最後都能有效攔阻匯款，也有賴於銀行行員發現可疑立即通報，才能讓警方迅速到場即時攔阻匯款，免於錢財損失，詐騙手法層出不窮，民眾務必要小心。

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