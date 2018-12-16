徐國勇訪視竹縣消防局 將致力提升消防人力與裝備

2018-12-16 21:00

〔記者廖雪茹／新竹報導〕歲末之際，內政部長徐國勇今天到新竹縣政府消防局訪視，頒發慰問金與象徵大吉大利的橘子，慰勉辛苦的消防同仁們；徐國勇強調，內政部致力於提升各縣市的消防人力與裝備，在立法院的支持下，將持續作消防的後盾而努力。

徐國勇今天由縣府秘書長蔡榮光及消防局長孫福佑陪同，訪視消防局，並聽取消防工作簡報。他表示，消防工作是內政部相當重要的工作，社會安全是各企業穩定工作力量，不論在災害搶救、緊急救護、居住安全、災害防救等，消防弟兄都扮演了相當重要的角色。

徐國勇表示，內政部努力提升各縣市的消防人力、裝備，近日立法院針對內政部所提出的年度消防預算及前瞻基礎建設計畫經費都全力支持，內政部也會持續作消防的後盾而努力。此外，對於加速消防人員晉用期程，最重要的必須考量消防人員訓練能量，才能讓救災安全與效率有所提升，避免不必要的損傷。

徐國勇說，今年4月，桃園市的敬鵬工業平鎮廠發生大火，造成救災人員嚴重傷亡，日後在各類工廠化學物品的設置及內部平面配置等也務必改善，讓現場救災人員預先了解狀況，在消防法規需要修正的地方也會要求消防署盡力完成。

徐國勇特別體恤消防同仁日夜輪班、冒險犯難的救災辛勞，對於同仁超勤加班費預算編列，感謝新竹縣政府能給予足額編列支持，並對各項救災裝備及車輛經費編列，也都能逐年汰換及加強。尤其，新縣因科技產業發達，人口每年成長，期勉消防同仁繼續落實救災安全工作，給民眾有感政府的施政作為。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/