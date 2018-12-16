假冒身分出海釣魚想賺外快 照片不符被活逮 違反國安法送辦

2018-12-16 17:38

〔記者吳昇儒／基隆報導〕台北市一名廖姓男子今日凌晨想趁著假日出海釣魚補貼家用，竟冒用他人的船員證，登上漁船，準備從深澳漁港出發前往釣魚台周邊海域進行海釣。深澳安檢所人員查驗時發現，廖男持有的證件與本人不符，將他帶回訊問。廖男自知難逃法網，只好承認冒用他人身分出港，海巡人員訊後，依違反國家安全法將他與船主一併移送法辦。

海巡人員調查，43歲廖姓男子自詡釣魚技巧很好，想要搭著漁船到30海浬外的海域進行海釣，但他本身並無船員證，竟持他人的證件上船意圖出港。安檢人員檢查證件時，發現廖男提供的證件照片較胖，而他本人較瘦，看起來完全不同人，立刻找來船長詢問。

船長則向海巡人員解釋，因為船上人員不足，一時找不到人，只好找廖男幫忙，不知此舉已經違法，真的很不好意思，不然就不要出港了。

廖男偵訊時承認犯行，並向海巡人員表示只是想搭漁船到較遠的海域釣魚，因為漁船與娛樂漁船不同，沒有30海浬的限制，釣魚補貼點家用，才會誤觸法網。

海巡人員則指出，因為查驗屬實，認定船主與廖男觸犯國安法第4條持他人證件出港，將兩人移送基隆地檢署偵辦，船主與廖男將面臨6個月以下有期徒刑，處拘役或科或併科1萬5千元以下罰金。

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