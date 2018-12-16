一夜驚傳2自殺案 頭份警及時救回2命

2018-12-16 17:13

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市林姓女子心情不佳，向友人吐露輕生念頭，友人機警立即報警，警方在缺乏基本線索下分兵搜索，今凌晨終於找到林女住處，確認其安全無恙，並經警方及家人勸說後打消自殺念頭；而同日凌晨，另名黃姓男子也在租屋處燒炭尋短，所幸警方及時趕到，阻止悲劇，一夜拯救兩條寶貴性命。

頭份警方表示，今凌晨0時33分接獲新北市警局轉通報轄區內林姓女子有輕生意圖，但無詳細住址，警員蔡宗頤、黃文君、林郁樹、紀名修不敢大意，急忙兵分多路積極搜尋林女住處，花費近2小時候終於找到林女，確認其安全無恙，經過多方開導後，終於打消自殺念頭。

同夜凌晨1點半，頭份警方獲報市區一處租屋套房內傳出濃濃燒炭味，警員黃宇陞、林建丞趕到現場，發現門縫飄出陣陣濃煙，急忙敲門，只見蘇姓男子意識恍惚開門，房間內還有烤肉爐及正在燃燒的木炭，立即將他送醫急救，幸無大礙。

頭份派出所員警積極救援，一夜成功挽救2條寶貴性命，頭份警分局長賴銘助也呼籲民眾多多關心家人，遇到難關也要勇敢求助。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

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