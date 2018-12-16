國道三寶又來了！ 錯過交流道竟「倒退嚕」

2018-12-16 16:14

〔記者劉曉欣／彰化報導〕國道又見三寶！柯姓民眾昨天傍晚行經國道3號快官交流道北上路段，竟然看到前方有車輛正利用槽化線空間在「倒退嚕」，準備要下匝道，柯姓民眾立刻按喇叭警示這危險行為；國道七隊表示，將會通知駕駛人到案說明，如有違規事實，將會依法開單告罰。

柯姓民眾表示，快官交流道不論是平日或是假日，在上下班尖峰時段都車流很多，昨天許多車輛都準備要下匝道，而「倒退嚕」的車輛，可能是錯過交流道，等到發現時已經來不及，才會在槽化線上要倒車，他覺得這真是太危險了，才會當場按喇叭示警，也把影片PO到網路，希望提醒用路人不要做這種危險行為。

國道七隊表示，在高速公路或是快速道路上，都不能任意倒車，這都是違反道路交通管理處罰條例，將會通知駕駛人到案說明，如有違規的事實，將會開單告罰。

警方強調，在國道或是快速道路上行駛，一旦錯過交流道，正確做法是繼續行駛到下一個交流道後再迴轉，如果用路人在國道上發現有車輛違規倒車，也要儘量閃避，並請車上其它人員通報警方。

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