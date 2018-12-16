你爽我付錢！窮衰鬼招搖撞騙 媽媽桑流淚賠89萬

2018-12-16 16:23

〔記者張瑞楨／台中報導〕現年42歲的男子洪俊豪，2014年假冒富家公子哥與某立委的特別助理，到酒店喝花酒，俗稱媽媽桑的黃姓幹部以為遇到財神爺，選旗下最漂亮酒女伺候，滿桌酒菜竭力款待，卻沒想到洪男是窮衰鬼，支付35次共89萬餘元花酒帳的支票，全都是芭樂票，害得黃女按月扣薪水，為洪男墊付這筆錢，氣得控告洪男索賠89萬餘元，法院卻認為洪男詐欺的直接被害人是酒店，並不是黃女，據此判決黃女敗訴確定，黃女得怪自己「眼睛糊到蚵仔肉」。

對此，一位酒店媽媽桑說，酒店與幹部設有分紅與業績制，媽媽桑（幹部）遇到富豪貴客，盡心伺候的主因有二，其一是拉高業績，其二是可分到高額利潤，但也因此風險極高，她10多年前曾讓一位貴客簽了200多萬元花酒帳，收款前數日，這位貴客卻「出事」被抓，她只好跟酒店商量，酒店同意打對折，她為此墊付上百萬元。

判決書指出，洪俊豪在2014年2月間，拿出印有某立法委員服務處特助的名片，向儷晶皇宮酒店黃姓幹部（俗稱經理、媽媽桑）謊稱自己是立委特助，還是富家子弟，希望能簽帳消費，另外，同酒店編號135號的酒女也說，洪男是她的男朋友，黃女誤認洪男是財神爺，如果欠帳不還，也能透過135號酒女找到人，遂欣然同意。

洪男從同年2月20日至5月5日消費35次，每次都由黃女盡心款待，擺出豐盛酒菜，選貌美酒女伺候，共積欠89萬餘元花酒帳，洪男很大方，拿出共105萬餘元的支票給酒店，卻是無法兌現的芭樂票，法院認為洪男並非立委特助，而是行騙消費，依詐欺得利罪判刑1年2月，宣告不法利益89萬餘元沒收。

黃女進一步提出刑事附帶民事賠償，她強調，自己被酒店按月扣薪，代償洪男的花酒帳達89萬餘元，台中高分院卻認為，刑事附帶民事賠償的範圍，必須是因洪男詐欺得利罪而受損害的人，直接受損害人是酒店，並不是黃女，判決黃女敗訴。

黃女提出再審之訴，台中高分院強調，黃女墊付89萬餘元，可以提出返還代墊的消費款訴訟，但黃女提出的卻是刑事附帶民事訴訟，卻不是直接受損害者，據此駁回再審，全案確定。

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