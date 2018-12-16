「喜歡妳」就指侵 女控訴整骨師辯詞和豆導一樣！

2018-12-16 16:39

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市一名女子指控遭到私人整骨師以手指及其他物品強行性侵，整骨師更稱因為「單純喜歡妳」，讓她身心受創嚴重，直到近日受到豆導性侵疑雲延燒，決定出面爆料。

女子以匿名代貼文的方式在「爆料公社」上PO出案發過程，文中女子指稱，107年10月16日下午3點半，遭到郭姓整骨師以手指性侵及一堆郭稱之為「醫療器材」的物品震動性器官，事後她非常恨郭，更私訊郭質問為何要這樣做？但竟得到「單純的喜歡你，但~真的對不起，誤認妳也有同意...」等說法回應。

女子表示事發後她身心受創，一直需要接受心理醫生治療，更無法接受郭的說詞，她說：「這應該是跟律師商量好了，跟豆導的說法一模一樣，認知錯誤，喜歡我就可以強姦我...怎麼都是一樣的說詞，只為了卸責除罪嗎？」

文章一出有眼尖的網友發現，該名郭姓整骨師居然是名性侵慣犯，在103年6月18日也曾以推拿的名義，徒手撫摸女子性器官，但律師卻辯稱，若郭用塗著藥膏的手撫摸女子性器官，該類藥膏通常會添加薄荷等刺激性成分，性器官理應出現紅腫刺痛情形，但就醫時醫護人員並未發現該狀況。

貼文指稱郭的診所中置放許多情趣用品，出獄至今，仍在執業，女子表示他應該不是唯一的受害者，文章更抨擊郭的律師不問是非、只求幫當事人脫罪，表示我國的法律對於性侵犯並未那麼重視，關完應該需要長時間、完整的強制就醫，直到不會再犯才可以放出來，才不會讓下一名女子遭狼爪侵犯。

網友看到貼文表示「此帖不能沉呀」、「支持強姦犯鞭刑！」、「 老招，又要說因為我是笨男人嗎？」，留言相當激動。

據《蘋果》報導，高雄市警局表示，警方在11月8日已傳喚遭指控的郭到案，但郭否認性侵或猥褻被害女子，11月底全案依妨害性自主罪嫌移送法辦。

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