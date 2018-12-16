幫派糾紛被砍控警察冷血不理 士林分局反駁：不實爆料

2018-12-16 14:50

〔記者鄭景議／台北報導〕日前台北市士林夜市一間籃球九共格攤商，遭3名自稱北山會的惡煞毆打，39歲的宋男不滿毆打攤商的48歲林男自稱北山會，本月10日至林男家嗆聲「我才是北山會」，雙方一言不合下林和36歲林姓友人持刀砍宋，宋身中多刀送醫，事後控訴當時在場的洪姓偵查隊小隊長冷血看著他被人砍，未制止；不過警方也反駁這是不實爆料，一定會訴諸法律。

宋男自稱士林夜市觀光發展協會成員，他向媒體指控，當時他聽說林男教唆小弟毆打攤商，因此前往林男住處告誡，當時士林分局偵查隊小隊長及一名隊員在場，本以為事情可以順利解決，想不到對方卻在爭吵下持開山刀及武士刀，瘋狂亂砍十數刀且刀刀見骨，小隊長及隊員卻在一旁袖手旁觀，十分冷血。

宋男送醫後因傷勢嚴重、失血過多，一度休克，傷口縫合了3小時後住進加護病房，宋男的頭臉、頸部、背部及雙手總計遭砍十數刀，右手的肌腱遭砍斷，左手掌也被砍的血肉糢糊，雙手功能皆受影響，他忿忿不平的表示，如此重的傷他還是自行開車回公司由同事送醫，險些喪命。

士林分局對此表示，洪姓偵查小隊長，過去在辦理治平專案時就偵辦過洪男；12月9日士林夜市連姓攤商遭圍毆案，連姓被害人指控是林男教唆小弟打人，於是10號到林男大南路的住家查訪、調查案情，恰巧這時洪男上門來理論。

士林分局強調，當時宋男上門開口嗆聲「我才是北山會」，質疑林男假借幫派名號做事，剛好36歲林姓友人接送林妻和小孩返家，宋和林姓友人在門口爆發衝突，空手互毆，洪小隊長上前將2人架開，並且叫宋男先離去。

未料宋男離去前又與林妻發生口角衝突，還互相拉扯，林男及林姓友人氣憤下持刀砍傷宋男，過程雖然一片混亂，但洪小隊長全程都有上前制止，自己雙手也掛彩，而且馬上且通報後港派出所到場支援，將林男，林姓友人當晚就依殺人未遂、傷害罪嫌，將人移送士林地檢署，檢方複訊後，林5萬元、林姓友人10萬元交保。

士林分局強調，洪小隊長辛勞處理本案，並於案發後旋即依法偵辦移送，過程中受傷，左手姆指劃傷、衣服血跡斑斑，受傷的宋男在場不願就醫，自行開車到醫院急診，還向警方表示暫不提告，事後卻扭曲成洪小隊長冷血旁觀，爆料不實，將依法偵辦，洪小隊長也將對爆料的宋男提出誹謗告訴。

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