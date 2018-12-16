遇攔檢跟警方裝熟 毒蟲遭警打臉落網

2018-12-16 15:22

〔記者蘇福男／高雄報導〕有毒品、竊盜前科的陳男，攜毒開車遇警攔檢，跟警方閒話家常佯裝熟識，遭警方當場打臉後，陳男眼見事跡敗露翻臉拒捕，但仍遭警方壓制逮捕，拒捕過程中2名員警掛彩，所幸僅皮肉輕傷。

岡山警分局調查，陳男毒品前科累累，平日住燕巢區、無業，日前深夜開車行經燕巢區安東街、安招路口，因形跡可疑，遭燕巢分駐所所長許志文、警員陳國太攔檢，陳男假裝認識警長並閒話家常，宣稱曾經在友人家喝茶聊天，證明自己是一等良民，但當場被警長打臉。

員警透過小電腦查詢陳嫌係毒品前科累犯，又見到陳男神色慌張直發抖，雙手緊握上衣口袋，警長當場要求他把手拿出來時，口袋裏竟掉出一包毒品夾鏈袋，陳嫌見東窗事發立刻翻臉拒捕，警方費了一番功夫將他壓制逮捕，但過程中造成2名員警雙腳膝蓋擦傷和雙手挫傷。

員警在陳男外套口袋搜出4包一級毒品海洛因（2.2公克），警訊時，陳坦承持有毒品、近日有吸毒，警方依違反毒品危害防制條例將他移送橋頭地檢署偵辦。

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