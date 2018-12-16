竊賊深夜偷台電宿舍工地電纜線 剛要「處理」就被警逮獲

2018-12-16 15:04

〔記者方志賢／高雄報導〕47歲譚姓男子昨凌晨潛入台電宿舍工地行竊76.6公斤的電纜線，開車載著贓物到中都濕地公園，下車正要處理電纜線，被巡邏員警發現，譚嫌被盤查時支支吾吾，警方覺得事有蹊蹺，進一步查出其犯行，並在後車廂內搜出偷來的電纜線，訊後依竊盜罪嫌送辦。

三民一警分局三民派出所巡佐巢義信、警員林揚學，昨凌晨4時30分許，在同盟三路近中都濕地公園處，巡邏時見譚嫌（有竊盜、酒駕前科）開著轎車停在路邊，原欲下車，但見警車又立即回車內並關閉車門，行跡可疑。

警方秉持「敵不動，我不動」原則，在譚嫌車左後方警戒約3分鐘，見譚嫌一直未再下車，隨即令他下車，盤查過程警見譚嫌車內凌亂，對警詢問深夜在公園的目的，譚嫌避重就輕、交代不清。

譚嫌聲稱自己在苓雅區台電宿舍工地做工，剛剛剛完工、吃飽飯，警方認為事有蹊蹺，進一步追問後，譚嫌才坦承凌晨進入台電宿舍工地內偷走電纜線，警並在他的車廂內查獲76.6公斤的電纜線。

譚嫌表示，因受傷無法工作，缺錢花用，發現苓雅區的台電宿舍在翻修，且該處大門未鎖，才進入行竊，沒想到遭警方攔查破獲。

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