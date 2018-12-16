通緝男遇警盤查佯裝找證件狂奔2公里 熱心騎士載警追捕建功

2018-12-16 14:35

〔記者李容萍／桃園報導〕家住新北市44歲的張姓男子，涉及竊盜、毒品等3件刑案，今年10月經基隆、台北地檢發布通緝在案，張男為逃避警方追緝，12月10日躲到桃園龍潭地區某人力仲介公司的臨時宿舍，經濟來源就靠該人力派遣臨時工支應。

龍潭分局龍潭派出所員警昨日傍晚巡邏行經龍潭區大昌路交流道附近時，加強超商及銀行提款機前加強巡簽盤檢，正當停下車欲進入超商巡簽時，發現張男在超商門口徘徊，且遇警神情緊張隨即低頭轉身。

警員林彥志察覺有異，趨前盤查，張男遲遲不敢說出自己身分證號，佯裝要找身上證件及播打電話之際，竟推了林員一把，然後拔腿就往路旁小巷奔跑竄逃，林員側身閃過隨即徒步追捕，正在道路上奔跑奮力追逐，以無線電呼叫線上警網到場支援追捕，此時正逢遇見一名熱心民眾騎乘機車經過，主動趨前協助，載著林員加入圍捕。

最後在2公里外的巷弄路旁，而支援警力也陸續到場，順利的逮捕張男，訊後以毒品、竊盜等通緝罪嫌將張嫌移送偵辦。

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