北市南京東路火警 大樓地下室燃燒搶救中

2018-12-16 13:45

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市消防局今天下午1點獲報，指稱南京東路一段36號一棟8層樓的建築，其地下1樓發生火警並冒出陣陣濃煙。消防局派出63名消防員與各式車輛到場搶救，目前火勢已經控制；初步清查，建築物內沒人受困，消防員仍在搶救當中。

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