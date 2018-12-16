老婆跟外勞在公園打野砲 回家清理身體露餡

2018-12-16 13:46

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市孫男與何女是夫妻，孫男卻發現何女與阮姓越南籍移工（外勞），互傳「公幹婆去公園」等露骨淫穢訊息，還在家中垃圾桶找到一團沾有精液的衛生紙，私下跟蹤何女，發現她竟與阮男在公園的籃球場打野砲，氣得提出告訴，刑事部分兩人各判刑3月，可易科罰金9萬元，民事部分，孫男對兩人各求償100萬元，但法官考量2人收入不高，阮男月薪僅約1萬7000元，判決各賠償12萬元，孫男可上訴。

判決書指出，何女在2016年9月，認識同公司的越南移工阮男，2016年5月24日凌晨2、3時，各自騎機車到大肚公園的籃球場約會打野砲，之後孫女匆忙返家，於家中擦拭身體，隨意把衛生紙丟入垃圾桶，孫男感覺怪異，又發現何女與阮男，用拼音互傳淫穢訊息，包括「Gong Gan Po Qu公園」（公幹婆去公園）、「Xiang Gan Po」（想幹婆），遂偷偷跟蹤何女。

事隔3天，同年月28日晚間，何女與阮男再度於公園籃球場約會，但尚未發生關係，孫男就現身抓姦，之後，孫男向警方報案，拿出簡訊與衛生紙為證，衛生紙檢驗出何女與阮男的分泌物，但兩人都否認通姦。

阮男辯稱，他在公園籃球場內，只與何女說話，之後他尿急上廁所，用衛生紙擦拭，何女把衛生紙撿回家，何女則說，兩人只有講話，沒有越軌之事，台中地院法官卻認為，如果阮男說法屬實，為何衛生紙也會有何女的基因？阮男辯詞違反常理，依妨害家庭罪各判3月徒刑，孫男提起刑事附帶民事訴訟，向2人各索賠100萬元。

阮男與何女於民事庭中，已不否認通姦，但宣稱金額太高而無力賠償，台中高分院認為，何女月入3萬元，阮男月收入僅1萬7000元，衡量雙方財力收入，2人應各賠償孫男12萬元，合計24萬元，孫男可上訴。

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