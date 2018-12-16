狂飆苗栗台3線 重機騎士「犁田」衝對向慘摔

2018-12-16 13:16

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣台3線每逢假日總聚集許多大型重機車友，於山道間飆速馳騁，險象環生。黃姓重機騎士昨行經台3線103公里處，疑似高速過彎失控，在毫無煞車減速情況下打滑噴向對向車道，直衝入路旁草叢，後方車友目睹急忙上前關切並報警，所幸黃男未受傷。警方也呼籲，該路段多彎道，重機騎士勿逞快以免造成不幸。

昨網路瘋傳一段行車紀錄器影片，畫面中前方黃姓騎士駕駛的重機狂飆苗栗台3線三灣段，該路段限速60公里，但騎士車速至少飆破140公里，於過彎處時更猛催油門，車身幾乎貼地，但瞬間失控打滑，高速衝過中央路障後再越過對向車道，先撞倒路邊指示桿，再衝入草叢內，畫面怵目驚心。

後方騎士目睹全程，立即上前關切並報警，警方到場後黃男表示無大礙，無須送醫，而重機則由吊車吊起，網友也直呼騎士命大。警方表示，由於現場無測速器，無實據證明黃男當時車速，故未對他開罰，但也再三呼籲重機騎士，勿拿自己與其他用路人生命開玩笑。

苗栗縣警局交通隊指出，今年台三線共發生33件重機事故，造成廿餘人受傷，警方也於台三線路段加強取締，其中超速案件高達2萬4千多件，警方表示，行車速度超過最高限速60公里以上，屬嚴重超速，最重處2萬4千元罰款，並吊扣汽車牌照3個月。

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