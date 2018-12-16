失智婦忘了下車… 警幫她找到回家的路

2018-12-16 12:52

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市一名85歲巫姓老婦人14日晚間搭車返家時，卻突然失智病症發作，不知道該在哪一站下車，只好一路搭到終點站。公車司機見狀，只好報警處理，請警方協助。員警將人帶回派出所，見婦人衣物單薄全身發抖，立刻拿出電暖器並ˋ奉上熱開水，最後在她身上的皮包內找到證件，順利幫她找到回家的路。

基隆市警察局第一分局忠二路派出所於案發時，接獲公車司機報案，稱車上載有一名老婦人，見車輛已抵達終點站，卻仍不下車，詢問該名老婦人欲往何處，對方也不回答，疑似有失智情形，請求警方到場協助。

巡佐蕭國章與警員莊竣淳到場後發現，該名老婦人無法明確正常表達，因現場無法得知老婦人身分，只好先行將老婦人帶回派出所內安置，並查明確實身分。

老婦人到所後，全身發抖，警方立即拿出電暖器予老婦人使用並飲用熱水取暖，最後在她身上發現證件，才知道老婦人姓巫，高齡85歲；除了安撫老婦人情緒外，同時聯絡家屬到派出所，順利將巫婦接回家。

所長郭雲龍表示，家有失智者的民眾，可向區公所申請愛心手環，以方便發現者能第一時間聯繫到家屬；也呼籲民眾若家中有失智者，應給予更多的關心，時時注意以免發生危險。

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