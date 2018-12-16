監委報告指侵害王炳忠權益 北檢：涉國安有急迫性

2018-12-16 13:18

〔記者楊國文／台北報導〕針對新黨青年軍王炳忠涉違反國家安全法案，監察院日前通過監委王美玉提案，認為檢方「他」字案偵查，卻同時開出傳票、拘票和搜索票，有程序正義問題，糾正法務部，台北地檢署今指出，此案並無所謂的假借「證人」身分傳喚「被告」情形，乃牽涉國安的重大法益，為避免相互勾串，具急迫性才依法開立證人拘票，未違反刑事訴訟法「傳喚前置」原則，監察院調查報告乃有所誤會。

台北地檢署針對監察院就王炳忠案的調查報告，指出本案執行周泓旭涉違反國安法案而於去年12月搜索時，所偵辦的被告是中生周泓旭，台北地院所核發對王炳忠等人的搜索票，其身分係受搜索的第三人，並非犯罪嫌疑人，當天也諭知其證人相關權利，並以證人身分請回，林核發證人旅費，並無假借「證人」身分傳喚「被告」情形。

北檢指出，搜索完畢後，檢調發現王炳忠等人涉有違反國安法的犯罪事實，檢方才另案偵辦，此時，王炳忠等人的身分才列為被告。

針對監察院調查報告指北檢違反「傳喚前置」原則，北檢表示，承辦檢察官是因本案確實有急迫性，才依法開立證人拘票，未違反刑事訴訟法的傳喚前置原則。

北檢指出，承辦檢察官執行搜索前，認為此案犯罪事實牽涉國家安全重大法益，為避免證人間相互勾串，本案有同時對王炳忠等各相關證人隔離訊問必要性與急迫性，才在部份證人傳喚不場情況下，依刑事訴訟法第175條第2項第4款及第178條第1項規定，開立拘票拘提證人，其程序未違反傳喚前置原則，因此，監察院調查報告指北檢偵辦此案「違反傳喚前置原則，形同逮捕被告的之手段」，實有誤會。

刑事訴訟法第175條第1項規定「傳喚證人，應用傳票。」同法條第4項規定「傳票至遲應於到場期日24小時前送達。但有急迫情形者，不在此限。」此外，刑訴法第178條第1項規定「證人經合法傳喚，無正當理由而不到場者，得科以新臺幣3萬元以下之罰鍰，並得拘提之。」

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