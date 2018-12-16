東港機車互撞 肇事者疑佯裝圍觀路人竟落跑

2018-12-16 12:25

［記者陳彥廷／屏東報導］屏東縣東港鎮14日清晨發生1起機車相撞車禍，謝姓女子與1對男女所騎乘的機車相撞，導致手指骨折，不過可惡的是，肇事男竟擅自移動謝女，並佯裝是好心指揮交通的路人，隨後竟作鳥獸散，男子走路離去，女子再把機車騎走消失無蹤，至今無消無息，家屬報警請警方糾兇。

東港朝隆路在河堤公園旁非常狹窄，且並未畫有分隔線，14日早上6點半左右，兩輛對向機車疑似皆未靠在最右邊行進，在1處工程井鐵蓋上發生擦撞事故，由西往東行的謝姓女騎士直接倒地不起。

由東向西的車，車上則是1名黑色外套女子載著1名黃衣男子，兩人事故當下雖也被噴飛到路外，但從監視器畫面來看，黃衣男子並無大礙，他觀察謝女無法起身且不斷呻吟後，跑到路中央搬起將謝女機車並將機車及謝女搬到另側路邊。

黃衣男子隨後返回向同車女騎士關心傷勢，而接下來竟是步行朝進德大橋方向而去，消逝在監視畫面邊緣，隨後同車女騎士也爬起，但第一時間並未前來關心，在機車上坐了良久，此時到場的熱心民眾疑似以為該黑色外套女子只是路人，而黑外套女子再走回機車旁，此時竟朝原本來向（和美路）而去，研判就是要繞路去載黃衣男子。

謝女傷勢較重，2手指骨斷掉仍住院中，謝女家屬批評，事故後理應打119請救護車救護，但該黃衣男乘客迅速的破壞肇事現場後偷偷溜走，女黑外套騎士則假裝是路人後來也騎走了，行徑非常冷血過分，現已報警，呼籲當事人盡速投案，監視器已送警局。

警方表示，謝女左手掌受傷，員警現場了解後，確認肇事者已離開現場，由於使人受傷還離開現場，屬公訴罪，現正全力偵辦中。

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