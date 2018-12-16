阿嬤失足跌落山谷 兒子救母往下衝

2018-12-16 11:47

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣芬園鄉73歲許姓阿嬤，因為不慎失足而跌落山谷，兒子為了救母也直接往下衝，發現無法帶著母親往上走之後，只好求助消防人員，當警消抵達後，發現跌落約有20公尺深，隨即展開搶救，所幸許姓母子救起，均無生命危險。

許姓阿嬤昨天下午搭乘兒子的自小客車返回芬園家中，兒子的車子停好後，阿嬤下車時，疑似為了撿東西，就彎腰撿拾，在沒有注意之下，就滑落山谷，兒子嚇得連忙也順著山谷往下跑，結果，兒子找到了母親，才發現無法帶著母親一起往上走，只好先行陪在媽媽身旁，再通報消防單位前來搶救。

彰化縣消防局芬園分隊接獲通報後，立即出動各式消防車輛5輛、救護車1輛，消防人員13人，由芬園消防分隊小隊長張志通負責指揮搶救，救起許姓阿嬤時，阿嬤頭部有撕裂傷，意識模糊，送往彰基救護，所幸到到院後沒有生命危險，目前住院觀察中。

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