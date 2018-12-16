不敵暗夜狂風 巨龍號貨船擱淺墾丁佳樂水

2018-12-16 10:53

〔記者陳彥廷／屏東報導〕墾丁國家公園今晨海象不佳、風勢強勁，1艘「巨龍號」雜貨船疑似受風勢太強影響擱淺在滿州鄉溪子口岸際，所幸經海巡署協調國防部派遣美洲獅救護直升機及空勤總隊空偵機實施救援，將船上共計7人（5台籍2外籍），吊掛後送至高雄小港機場，7人並無大礙。

海巡署第八巡防區指揮部於今天凌晨2時許接獲118報案，指巨龍號雜貨船船體擱淺於北緯22度00分、東經120度53分（約屏東縣滿洲鄉溪子口外海距岸0.5海浬），由於風勢過大，船上共計7人（5台籍2外籍）待援，隨即通報南部分署第六岸巡隊興海安檢所、第六三中隊第一巡邏站及艦隊分署第十四恆春海巡隊前往救援。

海巡人員抵達現場後，發現該船擱淺位處暗礁且距岸過近，海巡艇登船施救恐觸礁，另因暗夜海象不佳且海浪持續拍打船身，恐危及船上人員安全，海巡艇及岸巡人員於現場戒護，並由海巡署協調國防部派遣美洲獅救護直升機及空勤總隊空偵機實施救援，約在凌晨4時許時抵達現場實施吊掛作業，全數船員均平安送往高雄市小港醫院就醫觀察。

海巡署表示，巨龍號雜貨船目前船體傾斜尚無油汙外洩情形，第八巡防區指揮部派遣第六岸巡隊人員定期察看及掌握船體狀況，並已通報相關主管機關協助油汙防處，另通知所屬船公司儘速完成船體拖帶作業。

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