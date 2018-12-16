40萬買賓士權利車被拖走 車主怒告停車場管理員

2018-12-16 09:59

〔記者吳昇儒／基隆報導〕姚姓男子去年8月1日花40萬向新北市金山區某汽車公司購買賓士權利車代步，同年月15日將車停放在江姓父子經營的停車場內，卻被抵押權人將車拖走，怒對兩人提出背信罪告訴。基隆地檢署調查後認為，停車場管理自治條例中提及僅提供車位，不負保管責任，且車輛被拖吊時，負責人並不知情，予以江姓父子不起訴處分。

姚男向檢警表示，自己向汽車公司購買權利車後，於案發當天凌晨將車停放在江姓父子經營位於基隆市的停車場內，但卻被動產抵押權人派拖車將車輛從停車場拖走，認為停車場未盡保管義務，損害自身權益，負責人已涉犯背信罪；且找江男理論時，但對方卻將停車卡強行取走。而當天下午，與江姓父子約派出所內商討此事時，江父當場嗆聲表示，認識某位大哥，讓自己心生畏懼，決定對父子二人提出背信、強制及恐嚇等罪。

江男則向檢察官宣稱，停車場只是提供停車，依照規定無需負保管責任，而姚男拿出停車卡時，以為是他要將卡片交回才會拿走，並非強行將卡片取回；而江父指稱，會跟姚男說認識某大哥，是認為他可能也認識對方，沒有恐嚇意圖。

檢察官調查，姚男花費40萬元向汽車買賣公司買來的權利車，只代表他有車輛的使用權，並沒有車籍產權，依規定動產押權人本就有占有該車輛的權利，且將車拖走時，也有用通訊軟體通知當地轄區派出所；此外依基隆市公共停車場管理自治條例規定，對於停放車輛及車內物品，停車場不負保管及損壞賠償責任，就此規定來看，停車場負責人只提供車位，對於車輛保管則不須負保管責任，而案發時江男並不在場，與構成背信罪要件不符。

此外，停車卡設置目的是要讓車主取車，但爭議車輛早被人拖走，所以江男將卡片拿走，並未剝奪姚男取車權利，亦不構成強制罪；而雙方協調時，江男確實有說出某大哥名稱，但派出所所長證稱，當時並未發現姚男友心生畏懼情形，聽起來反而像是雙方的共同友人，也未構成恐嚇罪。

檢察官偵訊後認為，姚男指控江姓父子的罪名，均未構成，予以父子二人不起訴處分。

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