車門突內鎖4月女嬰受困 心急媽急求援

2018-12-16 09:58

〔記者黃良傑／高雄報導〕開車載嬰幼兒要特別小心！尤其下車前後，最好隨身帶汽車備用鑰匙，高雄一名蔡姓年輕媽媽開車到藝品店，下車查看停車角度是否妥當時，車門突然自動上鎖，才4個月大的小女嬰反鎖在車內，令她驚慌失措，新興警方獲報找到鎖匠才解除危機。

新興分局今表示，自強所警員許方愷、林祐宇接獲通報，轄區中山新田路口玩九藝品店外，有民眾請求警方協助，警網趕忙抵達現場了解，發現一名神情慌張的蔡姓車主（38歲），她心急如焚向警方表示，本來欲到玩九藝品店內採買，停好車後下車查看停車角度是否妥當，沒想到車門關上不久後，不知為何竟自動上鎖，將她才4個月大的女兒反鎖車內，嚇得她驚慌失措，只得打110請求警察到場幫忙。

警方了解後，評估反鎖車內的時間不久，且當下氣溫並不高，且目視小女嬰的動態狀況相當正常，初步排除有危險疑慮，經過自行著手排除上鎖的狀態無果後，便立即聯繫鎖匠到場，最後與鎖匠一同順利幫助蔡姓母親解開車門鎖，協助他與小女嬰順利脫離這窘境。

蔡女感動得一直鞠躬感謝警方的協助，她表示，自己是第一次遇到這樣狀況，不知道該如何處理，幸好有警察及時挺身而出，自強所警方也提醒她應擇日將車輛開往車廠檢查，避免窘況再次發生造成憾事！

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