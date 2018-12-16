工程師性侵女同志得逞 被告還狡辯「她為錢賣身」

2018-12-16 09:31

〔即時新聞／綜合報導〕竹科一名彭姓工程師去年結識一位同在竹科工作的女子，因為知道對方是同志，以聊公事為由將女方騙到園區偏僻草地，性侵女方得逞，事後還將一張千元紙鈔丟給女子要求保密，事後女方提告，彭男竟指稱是女方自願性交易，最後遭到高院依強制性交罪判彭男5年8月徒刑。仍可上訴。

根據《蘋果日報》報導，彭男和該女子因園區廠商安裝機台而認識，彭男受到女方外型吸引，去年3月間女方參加同事聚餐，彭男得知女方是同志身分，在當晚7點結束聚餐後，彭男約女方續聊公事，將女方載到園區內偏僻草地，兩人坐在草地上談話時，彭男突然親吻女方頸部，並在她耳邊說「2萬元到旅館開房間，要不要？」

面對彭男話語，女方驚恐起身想逃跑，卻被彭男撲倒，彭男趁機在女子胸前揉捏，隨後想強壓女方頭部幫自己口交、拉她手替自己手淫，都因為女方抵死不從未得逞。彭男見狀直接將女子褲子脫掉，直接在草地上性侵得逞，還導致女子破處出血，彭男事後掏出一張千元鈔票放在女子胸口要求她保密，隨後逕自離開。

女子事後對彭男提告，不過彭男到案後竟指稱是「女方為錢和她性交易」，女子對此氣不過，強調彭男明知道她的同志身分還對她造成如此大的陰影，事件過後她也不敢和男性走太近。法官認為，女方身心健康受到及嚴重傷害，彭男不認錯還誣陷女方，等同於二次傷害，凸顯彭男到德觀念薄弱，一審依強制性交罪判刑5年8月，彭上訴喊冤，日前被高院駁回，還可上訴。

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