李四川精準解決工程問題 對韓國瑜加分

2018-12-16 00:14

〔中央社〕高雄市長當選人韓國瑜今天晚上證實，現任新北市副市長李四川將前往高市任副市長。李四川有工程專業，且在新北人緣佳，主持會議精準抓問題提出解決方法，對高雄市府團隊加分。

李四川目前住在新北市府附近的社區住宅，到市政府上班時還會順便巡視周邊體育場的清潔環境。上星期與媒體聚會時，被問到卸任後下一步出路，是否會被新北市長當選人侯友宜留任，李四川還說：「想要回南部。」

由於李四川為屏東東港小琉球人，也早想回去經營民宿，當環保生態志工，李四川日前與媒體記者閒聊時，他的「回南部」說，讓外界以為退休告老還鄉。未料今天晚上由韓國瑜陣營證實即將出任高雄市副市長。

一位市府副局長今晚接受中央社訪問表示，李四川是基層文官出身，具有工程背景，曾擔任新北市府工務局長、台北縣副縣長；行政院秘書長；國民黨秘書長與新北市副市長。

主持會議時，他對於解決問題的關鍵，總能精準掌握，「他非常知道問題關鍵所在，也可以提出解決方法。」對新北市基層與各項工程歷史脈絡的瞭解，非李四川莫屬；官員說，「李副市長甚至比承辦人還瞭解。」

在新北市的府會和諧上，李四川也擔任重要關鍵角色。無論是台北縣時代，或從黨內秘書長回到新北市府，他往往擔任「最佳救火隊」的角色，也是少數可以向市長朱立倫直言的人。

李四川今天晚上未接電話，這位市府官員分析，李四川上星期在區政會議中就已經向所有區長辭行，確認會離開新北市府，也感謝所有區長對市政的幫忙。

以往受前總統馬英九賞識的李四川，處事圓融、細膩。無論是前台北縣長周錫瑋、現任市長朱立倫都相當倚重，擔任府會總聯絡人，包括藍綠各政黨議員，都肯定其為人，讓府會和諧。

官員說，李四川沒有官架子，行政領導能力強，雖離開市府令人不捨，但高雄市副市長新職借重其調和鼎鼐長才，對於韓國瑜絕對是加分。（編輯：張佑之）

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