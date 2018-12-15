12/15 今彩539頭獎開出1注！大福彩、雙贏彩頭獎均摃龜

2018-12-15 22:50

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（12月15日）開獎的第107000300期今彩539，頭獎開出1注，可得獎金800萬元，由新北市五股區五福路15號的錢玉億彩券行開出；而第107000100期大福彩及第107000204期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第107000100期大福彩中獎號碼為「11、12、14、17、19、21、33，特別號：36」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得25萬元；參獎共57注中獎，每注可得4000元；肆獎共1080注中獎，每注可得400元；普獎共8071注中獎，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共5注中獎，每注可得10萬元。

第107000204期雙贏彩中獎號碼為「04、08、09、12、13、14、15、17、18、20、21、24」，頭獎摃龜；貳獎共6注中獎，每注可得10萬元；參獎共350注中獎，每注可得500元；肆獎共3909注中獎，每注可得100元。

第107000300期今彩539中獎號碼為「01、12、24、26、38」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共171注中獎，每注可得2萬元；參獎共6014注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬4810注中獎，每注可得50元。

第107000300期39樂合彩中獎號碼為「01、12、24、26、38」，四合1注中獎，可得21萬2500元；三合共207注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6527注中獎，每注可得1125元。

第107000300期3星彩中獎號碼為「633」，正彩共60注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000300期4星彩中獎號碼為「7313」，正彩共17注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

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