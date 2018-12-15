男大生造謠詆毀駐日代表處獲免罰 前檢座：裁定尚稱合理

2018-12-15 23:08

〔記者吳政峰／台北報導〕游姓男大生涉嫌在PTT上發布「台客受困關西機場靠中國救援」假消息，詆毀駐日代表處，最後引爆駐大阪處長蘇啟誠上吊身亡，被南投警方依違反社會秩序維護法中的散布謠言函送南投地院，法官日前裁定游男免罰，引發熱議。對此，前士檢檢察官、律師翁偉倫認為，游男造謠所造成的影響確實未達法定成罪要件，裁定尚稱合理。

翁偉倫解釋，社維法關於散布謠言罪的成立要件，必須是「足以影響公共之安寧者」，影響安寧的概念類似「人心惶惶」但未達「心生畏怖」程度，本案謠言指責駐日代表處救援不力，造成的是民眾對政府的質疑，難認心理感到不安，因此南投地院的裁定看來尚稱合理。

翁偉倫表示，不論是刑罰或行政罰都須遵守「罪刑法定」主義，民眾才有遵循的依據，而「說謊」尚屬憲法保障的言論自由層次，若要禁止民眾說謊，立法者應在法律中明文規定。

律師許文鐘認為，游姓男大生在網路PTT上故意發文造謠，固然有傳播足以詆毀駐日代表處名譽行為，但由於刑法僅規定侮辱公署罪，而無誹謗公署罪，游男恐無刑責，不過，駐日代表處為此名譽受損，還是可以透過民事訴訟，請求他登報道歉澄清事實以回復名譽。

許文鐘解釋，侮辱跟誹謗的主要差異在於，前者多為以言語、文字、動作使人感到難堪的謾罵，侵害的是主觀上的感情名譽，後者則須指謫或傳述具體事實損害他人名譽，侵害的是客觀的社會名譽，也就是社會對於一個人的人格評價。立法者未設立誹謗公署罪，應有容許政府機關接受公評的目的。

許文鐘指出，游男造謠雖導致多名民眾滯留日本的時間變長，產生諸多不便，進而引發輿論撻伐，尚不致於造成民眾心生畏懼或恐慌而影響社會安寧，所以確實未達社維法處罰要件。

許文鐘研判，立法者未對造謠處以刑罰，應是認為造謠多數不會直接造成實質危險，惡性較低，所以，法官在個案認定上，針對造謠者是否應依社維法的規定處罰，也會嚴格解釋限縮適用；目前就這種未直接造成社會不安或危害的惡作劇言論，仍無法可罰。

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