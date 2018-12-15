副連長惡整學弟！餵吃到一半檳榔 逼用吸管吸光魚缸水

2018-12-15 21:40

〔記者王捷／台南報導〕黃姓副連長是李姓、潘姓及林姓軍官的學長，他仗著學長身分，以「執行工作不周」為由，竟要學弟拿粗吸管喝金魚缸的水，甚至把咬到一半的檳榔塞到學弟口中，命令學弟嚼檳榔，直到學弟向警方提告黃男妨害自由，黃男才嚇得向3名學弟道歉，提前退伍，台南地院考量黃男丟了工作，以妨害自由罪判處黃男緩刑2年。

36歲的黃男是陸軍官校91年班，3年前在陸軍航空特戰指揮部的擔任少校副連長，去年接掌飛安官，考核飛行人員的飛安、督察業務及審查長途飛行任務計畫，也因此對在職務上有支配權的學弟，做出不合理的要求，其中一名學弟還是連上的連長。

李姓連長職位上比黃男大，但黃男比較資深，連長都尊稱黃男為學長，在一次餐會中，李連長替一名黃男不滿的學弟講話，黃男竟直接將菸蒂熄在李男的飲料中，命令他喝下去，否則沒完沒了，李男不滿受辱，沒有乾掉菸蒂水，因此一發不可收拾。

另一名林姓飛官學弟也受到黃男欺負，黃男要求林男在隊部的餐廳上台唱歌，林男以為黃男在開玩笑，沒想到黃男以「唱歌都不會」為由，要林男在大家面前全副武裝踢正步，甚至還要求林姓學弟張口吃他吃到一半的檳榔。

與林男交好的潘姓飛官也疑似因此遭黃男找麻煩，黃男以工作不周為由，丟了一根珍奶粗吸管，要潘男吸光房間魚缸的水，只要吸完就不計較，潘男幾乎吸到魚缸見底，直到被魚缸內的蝦子嗆到黃男才作罷。林姓學弟看不慣黃男欺負人，此向警方提告黃男觸犯強制罪。

得知遭法辦後，嚇到提早退伍，地院也考量他向被害人道歉，無條件和解，判處1年徒刑，但有2年緩刑機會，全案還可以上訴。

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