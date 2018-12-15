最萌員警！白河警分局邀孩童化身小小警察

2018-12-15 22:43

〔記者萬于甄／台南報導〕台南市白河警分局今明（15、16日）連續兩天舉辦小小警察體驗營活動，邀請幼兒園及國小低年級學童換上警察制服，化身萌警維護治安，模樣十分可愛又逗趣，家長也紛紛舉起相機拍不停，更讓孩童加深對警察這份職業的認識。

白河警分局長斯儀仙表示，警察往往有讓人感到嚴肅、難以親近的刻板印象，但希望透過小小警察體驗營活動，能讓孩子從小學習守法觀念，也傳達警方對兒童安全議題的重視，讓小朋友不再害怕警察，因為「你若是向他求救，他就會是拚命保護你的人」。

白河分局小小警察體驗營主要讓小朋友穿上帥氣的警察制服，在員警的帶領下透過導覽、體驗設施、各式執勤用的警用裝備介紹，宣導交通安全及婦幼安全觀念，達到寓教於樂的目標。

此外，現場也規劃大型重型機車、警用小摩托車等，讓小朋友可騎乘或坐在上面合影留念，員警更用說故事的方式，宣導小朋友不可任意接受陌生人的東西，遇到危險狀況時，要趕快撥打110，或是到便利商店尋求協助等。

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