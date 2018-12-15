豬瘟多可怕？ 網紅寶爺回憶撲殺「養豬場都成了煉獄」

2018-12-15 20:06

〔即時新聞／綜合報導〕近日中國非洲豬瘟疫情引起台灣關注，甚至升級國家級警訊，提醒民眾共同防堵豬瘟疫。網路紅人「寶爺」今（15日）在臉書上分享過去服兵役時協助撲殺口蹄疫豬隻的經驗，回憶充滿血腥、暴力與愧疚的劊子手過往，沉痛告白「那些豬隻瀕死前的眼神，我忘不了。」

寶爺說起民國86年口蹄疫情蔓延全台，正值營區站安全士官的他，收到命令要「全員支援撲殺口蹄疫豬隻」，當時他還覺得新鮮，認為「殺豬？哈！可以摸魚的爽缺。」

電擊豬隻 追得滿場跑

隔天全員抵達養豬場後，交付「電擊組」一人揹一顆電瓶，左右手各持一正一負的金屬棒子，同時往豬隻身上接觸，以為這樣就能電暈豬隻，交由「搬運組」運上垃圾車。未料電擊只嚇得豬到處亂竄，阿兵哥紛紛追趕，搞得最後電瓶沒電，一隻豬都沒有電暈。

徒手持棍 往死裡打

接著長官再下令每人手持棍棒直接擊昏豬隻，這時寶爺再也笑不出來，「在集體暴力的環境中，人會很容易戰勝恐懼，只要一個人開始出手，第一棍下去，所有人也都會很快跟著瘋狂，一棍比一棍用力，一棍比一棍殘忍。」、「平常再溫和的人都會變得猙獰，被攻擊對象的哀嚎只是讓集體施暴者更興奮的催化劑。」在他棍下的豬隻，已經被打到滿頭鮮血、眼珠跑出來，仍不住的哀嚎，「此刻，它生不如死，更不知道自己為什麼要被如此殘忍的對待。」

每一座養豬場都成了煉獄

最後醫務車提供氰化物，要弟兄們對豬隻注射，等待牠們全身痙攣，無法行走，最後僵硬倒下，斷氣，運走。「整個養豬場咖使陷入異常的安靜但忙碌，只零星傳出一兩聲短暫的嚎叫，卻也很快就消失。」直到粗大的針頭都打到歪了，好幾大桶的氰化物也紛紛見底了，一天下來，終於把一間養豬場撲殺完畢。「而那陣子，全台灣的豬隻被撲殺殆盡，每一座養豬場都成了煉獄。」

那些豬隻瀕死前的眼神，我忘不了

接下來有好幾週，有許多參與撲殺行動的營隊弟兄，每晚回營區後都睡不著，或是噩夢連連，滿腦子都是白天自己當劊子手的恐懼與內疚，覺得自己滿手血腥。大部分的人有好長一段時間完全不吃排骨飯或滷豬腳，而這些文字都只是當下不到十分之一恐懼與殘忍的景況。

寶爺有感這次非洲瘟疫，想起這段過往，他表示，「也許您覺得帶點疫區肉製品回台沒什麼大不了的，但我可以告訴您，事情沒有您想像的那麼簡單，只要一隻感染就是全場撲殺，而且那感染的速度之快，範圍之廣遠遠超乎您所想像。」

寶爺呼籲，「從疫區帶進來的不只是一塊肉，而是一支開啟生命浩劫的惡魔鑰匙。」他沉痛地說「撲殺，殺的不只是豬隻，還有許多不得已上場當劊子手的人的生命感受，根本是一種凌遲。」、「那些豬隻瀕死前的眼神，我忘不了。」

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