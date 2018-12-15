債務糾紛大暴走！男雙刀架脖劃傷當鋪員工 囚禁半小時

2018-12-15 20:17

〔記者陳文嬋／高雄報導〕李姓男子以車向當鋪質借13萬元，不料雙方發生債務糾紛，當鋪派出許姓員工向李男取車，竟遭李男囚禁半小時，還持雙刀架在脖子上，還劃傷臉部，所幸許男機警傳簡訊求救，警方據報登門，噴辣椒水壓制李男，逮人送辦。

高雄市警方調查，嫌疑人李姓男子（32歲，有毒品前科）今年二度以自小客車，向當鋪質借共13萬元，還本能原車使用，卻發生債務糾紛，當鋪派出許姓員工（26歲）向李男取車，雙方約好到李家取車。

許男一踏入李家，就被李男控制行動，徒手一陣猛毆打，李男隨後一手拿菜刀、一手拿水果刀，雙刀架在許男脖子上，喝令他「不許動，坐著」，過程中劃傷許男臉部，還囚禁他半小時，許男趁李男不注意，傳簡訊向同事求救。

警方據報到場處理，李男竟嗆「不要插手，我們會自己處理」，許男見警方登門，趕緊跑到門邊求救，意圖開門逃離現場，李男情緒激動，不讓許男開門，發生扭打，警方朝李男噴辣椒水，喝令他開門，李男受不了辣椒水，終於開門，警方立刻衝入將他壓制在地，帶回警局偵辦。

警方指出，李男到案否認持刀殺人，也未控制許男行動，辯稱一時氣憤打傷許男，過程中不慎劃傷他；不過許男指證歷歷，說他幫公司取車，無端受到波及，臉部還被劃一刀，就怕沒命，有夠倒楣！警訊後將李男依殺人未遂、妨害自由及傷害罪嫌送辦。

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