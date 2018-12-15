妙齡女「裸貸」千元還不出 遭恐嚇「會幫上馬賽克」…

2018-12-15 20:01

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名20多歲女子向29歲鍾姓男友人借錢，竟以裸照當作抵押，後來還不出錢，鍾男立刻恫嚇：「我會幫你上薄薄的馬賽克」，揚言公布裸照，被依恐嚇罪嫌起訴，新北地院考量鍾男與女子達成和解獲撤告，判處拘役20日，得易科罰金2萬元，可上訴。

中國近年吹起「裸貸」風潮，不少女大學生為了借錢，不惜自拍裸照及影片作為抵押用的「借條」，若屆時無力還錢，就可能遭債主公布，這股歪風竟吹到台灣。

女子去年向鍾男借款數千元，鍾男提出「裸貸」要求，她答應傳送裸照作為借款擔保，依約傳送4張自拍裸照擔保抵押，但最後還不出錢，鍾男去年10月透過LINE傳訊女子稱，沒還錢就要公布她的裸照了，鍾男還恫嚇：「我會幫妳上馬賽克，不知道會不會被認出來，不信妳試試！」、「我一定會玩死你，他媽的你耍我夠久了」等語，王女害怕裸照外流，憤而提告。

檢方偵訊時，鍾男承認要王女傳裸照作為借款擔保，但稱自己早就把王女的裸照弄丟了，法院審理時則與女子達成和解賠償15萬元，獲女子撤告同意予以緩刑。

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