阿公阿嬤交通宣導 答對就送高麗菜

2018-12-15 20:04

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市警局中山分局鑑於近來中山區屢屢發生高齡長者嚴重交通事故，尤其是以「未依規定穿越道路」等自身違規肇事比率偏高，警方今日特別舉辦交通宣導有獎問答活動，只要答對者就能獲得高麗菜1顆及反光條、反光燈、反光貼紙等獎品，

警：「阿嬤（公）哩甘災呀過馬路要注意什麼?」阿嬤（公）：「綠燈才能過，過馬路要走斑馬線。」警：「喝酒可以開車嗎?」阿嬤（公）：「喝酒不能開車。」

中山分局為加強高齡長者行人交通安全觀念宣導成效，特別與日盛證券公司合作，由日盛證券公司提供兩百顆高麗菜，由中山交通分隊舉辦交通安全宣導活動，活動期間由交通分隊員警利用與民眾的互動遊戲、問答等方式，向長者發動溫情攻勢。

遊戲闖關成功或問答答對者就能獲得高麗菜一顆及反光條、反光燈、反光貼紙等獎品，並溫馨提醒年長者於晨間、夜間、雨天等天色昏暗時段外出時，應著鮮明亮色之衣物並配戴反光配件，提醒駕駛人注意；穿越道路時應依規定確實遵守交通規則，保障行的安全。

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