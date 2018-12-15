雞排攤老闆兼差販毒 警猛拍車椅竟掉出大量毒品

2018-12-15 19:21

〔記者王宣晴／新北報導〕32歲的張姓攤商今晨駕車行經新北市蘆洲環堤大道時遭警方攔查，卻被查出650公克的K他命毒品，警方搜查駕駛座時，在椅墊下方發現可疑夾層，用力一拍竟掉出282包毒品咖啡包，張男當場被警方逮捕帶回警局，警方更在張男身上起出44萬的毒品交易所得，訊後將他依意圖販賣毒品罪嫌送辦。

警方調查，家住三重的張男擺攤販賣雞排、水產維生，卻在酒店染上毒癮，多項毒品前科，更做起販毒生意，透過通訊軟體販賣K他命及毒品咖啡包，今晨3時許，張男疑似前往蘆洲運送毒品途中，被巡邏員警盤查，因張男將毒品分散藏在車內夾層，自信不會被查獲，相當大方地配合搜查。

不料，警方在搜查時發現駕駛座椅墊及副駕駛座置物箱下方堆滿不少空箱子，清空箱子後拍搜車內，發現各有可疑夾層，查看後驚見大量毒品及現金，張男見事跡敗露，才坦承持有毒品。

警方表示，車內共起出8包總重650公克的K他命毒品、282包總重2285公克的毒品咖啡包，不法所得共44萬新台幣，另外張男利用3支手機跟不同的藥腳聯繫，張男坦承犯行，並表示是在北市的酒店購買大量毒品後回到新北販賣，被逮前剛賣完毒品，訊後依意圖販賣毒品罪嫌送辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/