同居情侶打架掛彩 警分送2醫院以免又出事

2018-12-15 18:09

［記者陳恩惠／台北報導］台北市內湖區康樂街今天下午發生一起，同居男女酒後在租屋處起口角，女子持水果刀壯聲勢，雙雙因此大打出手，爭執拉扯的過程中，50歲劉姓男子大腿遭刺傷，39歲鍾女膝蓋也遭劃傷，消防局據報，出動2部救護車前往內溝溪山區，為免2人再爭吵，分別送往內湖三總及忠孝醫院救治，雖然互不提告，內湖警分局仍依規定通知家暴中心，至於爭吵原因目前尚不清楚。

119勤指中心今天下午3時16分據報，位於內湖區康樂街257巷內民宅1樓，急需救護，派出救護車前往，救護員檢傷發現，現場有打鬥痕跡且地上血跡斑斑，2名傷者其中年約50歲男子右大腿被刺傷，另名女子右膝有3處切割傷，所幸2人皆意識清楚，但身上有濃厚酒味，分別送醫救治並轉通報警方。

內湖警方據報趕往，發現2人為同居情侶，並租住在當地，2人下午疑似飲酒後發生爭吵，鍾女持刀與劉男理論，雙雙拉扯、搶刀時，互相遭刀刺傷和劃傷，雖然2人皆皮肉傷、無生命危險，暫不提告，但警方已通報家庭暴力防治中心，協助劉男聲請緊急保護令，將待2人治療完畢後製作筆錄釐清案發過程及原因。

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