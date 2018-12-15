湖口街上拿雙槍向仇家狂轟20發 囂張少年槍手落網

2018-12-15 18:08

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣湖口鄉日前發生幫派份子以持雙槍的方式，當街朝被害人開槍射擊近20發，致使被害人身中4槍送醫急救；警方擴大調閱監視器追查，14日在竹東鎮逮捕涉案的劉姓犯嫌及莊姓少年，並從莊男腰際起獲犯案的制式克拉克手槍1把、仿金牛座改造手槍1把。

新竹縣政府警察局新湖分局表示，湖口勝利2段9日下午發生槍擊事件，嫌犯手持雙槍，當街朝王姓被害人開槍射擊近20發，被害人身中4槍送醫急救；警方獲報後，由分局偵查隊、刑大偵1隊、與刑事局第2大隊第1隊組成專案小組，積極查緝犯嫌，並針對轄內不良幫派、組織及其成員，進行專案掃蕩行動。

專案小組表示，經擴大調閱案發現場及鄰近鄉鎮上百支監視器進行分析過濾後，鎖定犯嫌，並針對幫派據點進行擴大臨檢、掃蕩。經循線得知，犯嫌群聚於宜蘭縣某民宿及竹縣竹東鎮；專案小組人員昨天動員20人兵分二路實施攻堅。

警方表示，在竹東鎮當場查獲劉姓犯嫌及莊姓少年，並於莊姓少年腰際，起獲犯案制式克拉克手槍1把、仿金牛座改造手槍1把。警詢時，劉嫌供稱雙方有債務糾紛，莊姓少年並坦承開槍。全案依槍砲彈藥刀械管制條例、殺人罪嫌，移送新竹地檢署偵辦。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/