反擊「誰摔死了李新」！羅淑蕾預告「自己拍一支影片」

2018-12-15 18:49

〔即時新聞／綜合報導〕前國民黨立委羅淑蕾之前針對「誰摔死了李新」完整版影片發布聲明，指控該影片妨害名譽，也向法院要求將所有相關影片、貼文刪除，不過遭到法院駁回。對此羅淑蕾受訪時不滿表示，此影片已對她與家人造成嚴重傷害，難道不能被正視嗎？更指出正與助理準備製作一支「捍衛自己名譽的影片」，預告會在下周一完成。

國民黨前立委李新墜樓，其生前女友郭新政找來團隊拍攝「誰摔死了李新」，質疑李新死亡是遭政治迫害，並暗指前立委羅淑蕾牽涉其中。對此羅淑蕾表示此影片誣指她和司法機關、黑道、媒體共謀不法，對她的名譽造成損害，向台北地院聲請假處分，要求郭新政與網友下架相關影片、文章。但法官表示，在相關判決出爐前，國家保有人民言論的自由，因此駁回羅淑蕾的聲請。

根據《蘋果》報導，羅淑蕾受訪時對此忿忿不平，她表示如此不實影片不斷在網路上轉載，已經對她與家人造成嚴重傷害，每日都有成千上萬的人指控她殺人，還要她拿出證據，羅淑蕾不滿表示「一支影片就確定你殺人了嗎？這到底是什麼社會？」對於法院駁回影片下架要求，羅淑蕾更不滿指出「就算是要保障言論自由，也該要保障正確的言論自由吧」？

羅淑蕾也表示，將持續透過司法捍衛自己的權益，對做出人身攻擊、威脅、誹謗他的網友一併提告，並透露她這幾天都在準備資料，準備請助理製作一隻「捍衛自己名譽」的影片，雖然她不能像郭新政砸大錢拍片，但是也有權利向大家解釋事情真相，同時預告這支影片將在下周一完成。

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