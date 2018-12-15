連神明的金牌都敢偷！賊驚訝好快被逮反被警虧

2018-12-15 17:02

〔記者陳文嬋／高雄報導〕連神明的金牌都敢偷！

高市警方今表示，楠梓區1處民宅頂樓神明金牌日前被偷，警方調閱監視器畫面，鎖定1名竊賊趁隔壁民宅施工，趁機侵入翻牆到鄰房行竊，警方循線逮人，將他依法送辦。

楠梓警分局右昌所12月9日接獲民眾報案，指稱楠梓區和光街巷內透天厝頂樓神明廳遭竊嫌侵入，偷走神像身上懸掛2面金牌，警方據報趕赴現場處理。

警方現場勘查，發現整棟透天厝門窗均無遭破壞或有人出入痕跡，但頂樓落地窗並未上鎖，由於隔壁透天厝正在整修且無人看管，警方研判竊賊應該是由隔壁頂樓攀爬越牆犯案。

警方調閱周遭監視器，尋找蛛絲馬跡，發現1名可疑男子，將機車停於案發附近，步行侵入施工民宅內，查出邱男（29歲）有毒品、竊盜前科，13日通知他到案說明。

警方表示，邱男到案一度辯稱車輛停放遠處，以步行方式前往犯案，驚訝警方怎能如此迅速鎖定，警方則稱舉頭三尺有神明，反虧他連神明的金牌都敢偷，邱男見事跡敗露低頭認罪。

警方表示，邱男坦承偷竊犯行不諱，供稱稱因缺錢花用，才會鋌而走險犯案，當日偷竊得手金牌後，前往銀樓變賣，換取現金2萬餘元，警訊後將他依竊盜罪嫌移送法辦。

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