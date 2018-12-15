見人販毒好奇買來吸 K煙味擾人被檢舉GG了

2018-12-15 16:28

〔記者黃良傑／高雄報導〕黃姓滷味攤販租屋拉K，K煙味讓大樓住戶受不了，管委會向新興警方報案，警方在房內查獲毒品47.66公克、K盤，盤內還有0.24公克殘渣粉末，劉男坦承在台中某酒店旁暗巷，見有人販毒好奇購買，警方今天訊後，依毒品危害防制條例移送法辦。

警方指出，黃嫌（28歲）應門被警方察覺神色慌張，渾身還飄出燒灼塑膠臭味，員警表示因住戶報案前來了解，黃男坦承自己確實曾吸食K毒，同意主動帶領警方進入房內檢視，交出毒品47.66公克，並對劉男採尿送驗。

警方表示，黃男坦承吸食K煙，持有的毒品經秤重檢驗，確認是為三級毒品K他命，毛重共37.66公克、毒品咖啡包一包，毛重共10.00公克、K盤一個（內含殘渣粉末，含袋毛重0.24公克），劉嫌同意採取尿液化驗是否有毒品反應。

經了解，黃男是一名滷味攤商，他向警方供稱，K他命都是12日晚間於中部一間知名酒店消費時，聽說旁邊暗巷有人賣毒，因一時好奇前往購買，才會嘗試吸食K他命，沒想到濃濃塑膠臭味，飄散影響社區遭人檢舉，他表示相當後悔。

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