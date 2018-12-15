惡性循環？沒錢娶妻 吸毒解愁變更窮

2018-12-15 16:06

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局保安大隊員警巡邏時，見一輛機車從警車旁經過，一陣K他命臭味飄進警車內，警攔停盤查，見35歲廖姓機車騎士，黑色衣褲上沾有K他命毒品的白色粉末，廖男坦承剛吸完K他命，諷刺的是，廖男說，他薪水僅2萬多元，沒錢娶老婆，至今仍未婚，才會吸毒解無妻之愁，半數薪水都花在吸毒，他為此更窮困，也更沒有錢娶老婆。

保安警察大隊特勤中隊2名員警，本月10日下午於中市東區進德路攔查廖男（有毒品、公共危險等前科），見廖男身上黑色衣服，沾有白色的毒品粉末，廖男辯稱說，他受顧於市場攤商打雜工，可能收工時沾到灰塵，警方不採信，用毒品試劑當場測試，呈現K他命反應，廖男只能坦承剛施用毒品。

員警偵訊時，高中學歷的廖男突然有感而發說，他受市場攤商聘僱打雜工，薪水並不多，只有最低薪資（2萬2000餘元），也因收入低，無錢交女友娶老婆，至今仍未婚，只好吸食毒品來解無妻之苦，他說，每次購毒花費2000至3000元，半數薪水都花在毒品，他是典型的「月光族」，愈想心情就愈惆悵，又再依靠吸毒解憂愁。

上述邏輯讓警方啼笑皆非，員警認為這是惡性循環，吸毒解無妻之憂，卻又愈吸愈窮，更沒錢娶老婆，員警勸廖男存錢娶老婆，不用再把錢花在吸毒，依違反毒品危害防制條例罪嫌偵辦。

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