曾志偉跨海討5700萬元 法院裁定繳174.8萬元擔保

2018-12-15 15:32

〔記者吳政峰／台北報導〕港星曾志偉與已故製片斐祥泉有金錢糾紛，日前跨海提告要求斐的繼承人、胞妹裴祥麟還款5700萬元，法院認為曾志偉人不在台灣，且債務距今超過19年，案情複雜，裁定應繳擔保金174.8萬元確定。

曾志偉和斐祥泉之間有電影發行盈餘分配的協議，但是斐到死亡前均未履行給付，曾志偉不滿遲未拿到錢，日前提出兩人於1999年4月12日及2003年3月18日簽立的本票及借據換約，來台興訟要求斐妹還錢，金額高達5700萬元。

台北地院審酌曾志偉為香港人，在台無住所、事務所、營業所，裁定應繳174.8萬元作為擔保金；但斐祥麟認為金額過低，提起抗告。

最高法院考量曾、斐兩人的借款距今19年，時間久遠，案情複雜、金額龐大、證據蒐集不容易，原審裁定174.8萬元擔保合理，無須再往上增加的必要，日前駁回斐祥麟的抗告，不得再提。

此外，導演朱延平也提出2005年間與斐祥泉間的借據，主張斐應還款3600萬元，訴請斐祥麟返還借款，全案仍在訴訟中。

斐祥泉是知名製作人邱瓈寬的恩師，2015年5月23日過世前，把金額高達2億1804萬元的遺產分給邱瓈寬等人，並指定邱為遺囑執行人；斐祥麟不滿手足竟然一毛未得，提出「遺囑無效」訴訟，台北地院認為遺囑不符合代筆遺囑的要件，判她勝訴。

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