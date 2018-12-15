撒冥紙詛咒妻子亡魂纏身 法院判決無罪

2018-12-15 14:33

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市朱姓夫妻與陳姓男子是鄰居，雙方因停車問題爭執多年，朱男之妻過世後不久，朱男又與陳男及其胞兄再因停車起糾紛，朱男遂撒冥紙，並用台語唸唸有詞「一路好走」、「母啊（亡妻），你要跟他走嘿」，被一狀告上法院，簡易庭雖認定他上述行為觸犯公然侮辱罪，判處罰金8000元，台中地院合議庭與台中高分院卻認為，朱男沒有辱罵之詞，只是詛咒、發洩情緒與傳染晦氣，無涉個人名譽褒貶，不構成公然侮辱罪，改判無罪確定。

判決書指出，2016年9月12日中午，朱男之妻過世不到49天，陳男的哥哥把車停在朱男住處旁，雙方再起糾紛，朱男遂於當天下午在陳兄的汽車旁燒冥紙，陳兄到車內拿東西時，朱男進一步拋撒冥紙，還說「一路好走」、「母啊（亡妻），你要跟他走嘿，要跟他走嘿」，不料，陳兄的女兒也在案發前不久過世，死因不明，陳男認為自己哥哥被朱男欺負，氣得揮拳揍朱男，雙方互毆與互控傷害罪（傷害部分，兩人皆判有罪確定），陳兄則控告朱男公然侮辱罪。

台中地院簡易庭認為，「一路好走」與撒冥紙，具侮辱之意，構成公然侮辱罪，判罰金8000元，朱男上訴台中地院，台中地院合議庭認為此案不宜用簡易程序，撤銷簡易庭判決，改為通常程序審理，亦即簡易庭判決等於不存在，台中地院合議庭為一審，朱男於一審中辯稱，其妻剛過世，他是對亡妻說話，意指「妳的仇人又來了，我燒金紙給妳，妳自己去處理（找仇人纏身）」。

一審認為，朱男拋撒冥紙之地，位於雙方住處之間的空地，砌有圍牆，與外面道路有區隔，不屬於公開場所，另外，依台灣一般民間習俗，拋撒冥紙雖有使對方沾染晦氣之意，但朱男卻說「母啊，你要跟他走嘿」，並非辱罵之詞，朱男本意是叫死去配偶自行與陳姓兄弟處理停車糾紛（亡魂纏身），是發洩情緒、傳染晦氣，並非謾罵嘲弄，縱使有拋撒冥紙之舉，也難以認定是貶損他人名譽，據此改判無罪，檢方上訴台中高分院，二審見解與一審相似，維持無罪確定。

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