同仁酒駕死亡後加強取締？ 六龜警澄清

2018-12-15 14:26

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市六龜警分局義寶派出所謝姓員警酒駕，騎機車自摔重傷昏迷，送醫進行3次開腦手術搶救，最後仍宣告不治；轄區民眾抱怨，謝員酒駕過世後，警方開始加強力道取締酒駕等交通違規，鄉親無端被牽連，但六龜警分局交通組長黃銘誠澄清，勤務都是例行性規劃，與謝員事件無關。

本月12日中午，六龜分局義寶所警員謝姓員警（45歲）於勤餘時段，騎乘私人重機返家途中，行經桃源區台20線南橫公路85.4K拉拉魯芙隧道內，因不明原因自摔受傷。謝員由119救護車送往旗山醫院轉長庚醫院治療，經旗山醫院抽血檢測值302mg/dl，換算呼氣酒測1.51mg/l，後轉送高雄長庚醫院進行顱內手術救治，14日家人放棄急救，拔管返家後宣告死亡。

謝員過世後，分局氣氛陷入低迷，但督察單位仍將依規定，懲處相關主管連坐處分；處分未出爐前，六龜鄉親卻傳出抱怨聲，直指謝姓員警酒駕身亡後，這兩天馬路上見警率提高，且一直加強力道取締酒駕等交通違規，「民眾紅單被開一堆，根本無端受牽連」。

對此，六龜警分局交通組長黃銘誠指出，轄區最近新增兩支測速照相機，為了加強宣導避免超速肇事受罰，分局才會排勤務進行宣導，並不是因為同仁酒駕死亡才刻意加強取締交通違規，且這兩天取締酒駕違規件數是0件，並沒有刻意要找鄉親麻煩，希望鄉親們千萬不要酒駕，害人又害己。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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