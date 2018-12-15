抓姦在床也沒轍！綠帽夫連抓2次都反被起訴...

2018-12-15 14:45

〔即時新聞／綜合報導〕台北一名王姓男子懷疑妻子有婚外情，偷看妻子手機後果然看到曖昧訊息，王男氣得立刻截圖對話內容，並用妻子的帳號冒名轉發給親友，結果因為偽造文書被判刑，後來又抓到妻子和另名男人全裸躺在床上，又因違反保護令，二審被判刑4個月，王男目前上訴至最高法院。

綜合媒體報導，王男懷疑妻子有婚外情，雙方常常為此起口角，2年前的2月間，王男趁妻子不在家，偷看妻子手機，看到一名吳姓男子稱王妻為「親愛的老婆」，王男氣得將曖昧訊息截圖，並用妻子的帳號發文，「我交的男朋友，跟他的對話，與大家分享我的喜悅！」、「我準備離婚了，告訴大家一下。」王妻看到後氣憤提告，王男因為偽造文書被判4個月徒刑、緩刑2年確定。

事後王女離家出走、申請保護令，王男這次找來徵信社相助，王男從徵信社那一得知妻子租屋處有男人，立刻衝到現場並和徵信社人員進到房內蒐證，原以為會看到傳曖昧簡訊給妻子的吳男，沒想到卻看見另名林姓男子和妻子全身赤裸躺在床上，並且在旁邊發現使用過的保險套。

王男記取上次的教訓，直接對2人提告妨害家庭，結果雖然在保險套外驗出王妻的DNA，但因林男拒驗，加上王妻與林男堅稱只是純聊天，最後2人不起訴，反倒王男被妻子提告侵入住宅以及違反保護令被起訴，一審違反保護令這部分無罪，二審改判處4個月有期徒刑，王男目前上訴至最高法院。

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