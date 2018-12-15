惡劣！好手好腳竟搶身障者 前科男被起訴

2018-12-15 13:19

［記者陳恩惠／台北報導］「搶劫！」一名賣刮刮樂彩券的王姓身障人士，日前在新北市八里知名的大眾爺廟旁，突然遭好手好腳的劉姓男子，以剪刀剪斷包包背帶，將裝有手機、現金及大批刮刮樂彩券的黑色背包搶走逃逸，新北市警方據報，循線逮到住在三峽地區的劉男，找回遭搶的背包，但現金與彩券全沒了；士林地檢署日前偵結，將仍在羈押中的劉男依搶奪罪嫌將他起訴。

起訴書指，有前科的劉光亮，由於缺錢花用，今年10月21日騎著向張姓友人借來的重型機車，四處在淡水地區閒晃，當晚7時30分許，行經新北市八里區龍米路200巷內知名的大眾爺廟時，看見罹有小兒麻痺、行動不便的王姓身障人士，正在廟旁的公廁向香客兜售刮刮樂彩券。

劉男認為有機可乘，將車停在旁，由王男的後方慢慢接近，然後拿著金屬剪刀，剪斷王男身上的黑色包包背帶後，一把扯走騎車逃逸，王男驚叫引來香客注意，借手機讓王男報警；蘆洲警方調閱監視器，根據車號先查到借車的張姓車主，循線到三峽逮劉男，同時尋回被丟棄的黑色包包。

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